Туреччина засуджує Францію через карикатуру на Ердогана в Charlie Hebdo



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публікація в Charlie Hebdo з’явилася на тлі кризи у відносинах між Парижем і Анкарою після вбивства шкільного вчителя Самюеля Паті

Туреччина назвала публікацію спробою «поширити культурний расизм і ненависть»

Влада Туреччини засудила публікацію карикатури на обкладинці французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo з карикатурою на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Туреччина назвала публікацію спробою «поширити культурний расизм і ненависть».

Як повідомлялося, на карикатурі, що була опублікована сьогодні, 28 жовтня, напіводягнений Ердоган сидить у кріслі з банкою напою в руці, а іншою рукою піднімає поділ жінці в ісламському вбранні і вигукує: «Ох, Пророк!» Підпис до карикатурі є таким: «Ердоган у приватному житті дуже грайливий».

Речник президента Туреччини Фахреттін Алтун назвав карикатури «плодами антимусульманської програми» президента Франції Еммануеля Макрона. «Расистські, ксенофобські, ісламофобські і антисемітські підбурювання не зможуть спровокувати Туреччину на дії у відповідь», – написав він у твітері.

Публікація в Charlie Hebdo з’явилася на тлі кризи у відносинах між Парижем і Анкарою після вбивства шкільного вчителя Самюеля Паті. Викладач, обговорюючи з учнями свободу слова, показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 16 жовтня він був убитий. Підозрюваним був народжений у Москві етнічний чеченець Абдулах Анзоров. У 2018 році його родина попросила у Франції про притулок. Анзоров виклав у твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через антиісламську політику президента Франції Еммануеля Макрона.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.