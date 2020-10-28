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    Думки вголос

    Релігія перетворюється на ширму для бізнесу та політики

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Релігія перетворюється на ширму для бізнесу та політики

    Карикатури важливіше, ніж жорстокі репресії проти одновірців?

    Мовою оригіналу

    Только бизнес

    Макрон осудил убийство учителя, показавшего школьникам антиисламские карикатуры и заявил о законности таких публикаций. Эрдоган, Кадыров, еще множество политиков и «духовных лидеров» подвергли его жесточайшей критике, переходящей в площадную брань. В исламском мире ширятся призывы к бойкоту Франции.

    Си Цзиньпин много лет фактически уничтожает ислам в Синцзяне. Тысячи мусульман за веру брошены в концлагеря, где их унижают и избивают. Да и на воле за ними ведется тотальная слежка в стиле Оруэлла.

    Но против политики Си нет массовых протестов в мусульманском мире. Его не проклинают главы государств, его портреты не жгут на улицах.

    Карикатуры важнее, чем жестокие репрессии против единоверцев? Нет, просто  на слабого либерального Макрона гавкать просто. А попробуй жестокого диктатора могущественного Китая тронь. С ним лидеры государств предпочитают дружить.

    Опять лицемерие и корысть. Религия - ширма, за которой политика и бизнес.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Туреччина Китай Франція релігія мусульмани
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