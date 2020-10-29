Ердоган подав позов проти журналу Charlie Hebdo



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Реджеп Таїп Ердоган обурився через карикатуру

У Туреччині карикатуру на Ердогана називають наклепом, який не має нічого спільного зі свободою слова

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав позов на французький журнал Charlie Hebdo за карикатуру на нього.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Адвокат президента Хусейн Айдин подав у прокуратуру Анкари заяву про порушення кримінальної справи, підкресливши особливу роль керівництва журналу і карикатуриста в цій справі.

На його думку, «образливий зміст є наклепом, який не має нічого спільного зі свободою слова».

Як відомо, до МЗС Туреччини викликали повіреного у справах Франції через опубліковану в сатиричному журналі Charlie Hebdo образливу карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, Франція не виключає запровадження санкцій ЄС проти Туреччини.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через антиісламську політику президента Франції Еммануеля Макрона.

Напередодні французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана.

Згодом Туреччина засудила Францію через карикатуру на Ердогана в Charlie Hebdo.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.