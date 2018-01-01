У Нідерландах шукають «потенційного вбивцю» Санта-Клауса

Невідомі закликали вбити казкового персонажа

Прокуратура Нідерландів відкрила розслідування через заклики вбити Санта-Клауса (Сінтерклааса), які розмістили в соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє газета Telegraaf. Як повідомляє газета, повідомлення із закликами вбити персонажа і «назавжди позбутися від дратівного актора», який його грає, з'явилися в соціальній мережі в



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Невідомі закликали вбити казкового персонажа

Прокуратура Нідерландів відкрила розслідування через заклики вбити Санта-Клауса (Сінтерклааса), які розмістили в соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє газета Telegraaf.

Як повідомляє газета, повідомлення із закликами вбити персонажа і «назавжди позбутися від дратівного актора», який його грає, з'явилися в соціальній мережі в жовтні, але незабаром були видалені.

Авторство повідомлення, згідно газеті, належить групі «Сіре століття» (De Grauwe Eeuw), яка виступає, за їхніми заявами, «проти расизму і колоніалізму».