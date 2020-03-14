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    У Румунії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

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    У Румунії оголосили надзвичайний стан через коронавірус - У Румунії оголосили надзвичайний стан через коронавірус
    У Румунії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

    Надзвичайний стан триватиме 30 днів

    Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про введення надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляє телеканал Romania TV.

    За словам Йоханніса, режим надзвичайного стану буде введено у понеділок, 16 березня. Обмеження триватимуть 30 днів.

    «Я вирішив встановити надзвичайний стан на початку наступного тижня. Уряд зможе виділити більше грошей на медикаменти, на необхідне обладнання. Така ситуація дозволить його закупити», - заявив він.

    Зазначається, що парламент країни ухвалив закон, який дозволяє батькам залишатися вдома для догляду за дітьми у період надзвичайного стану.

    До слова, уряди Литви та Латвії вводять обмеження в країнах через спалах коронавірусу, зокрема Литва закриває кордон для іноземців, а Латвія припиняє будь-які пасажирські перевезення через кордон.

    Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення тимчасово заборонити в’їзд на територію країни з Великої Британії і Ірландії через поширення там коронавірусу.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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