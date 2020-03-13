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    Коронавірус на Житомирщині: лікарі перевіряють ще двох людей

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    Коронавірус на Житомирщині: лікарі перевіряють ще двох людей

    У Житомирській області наразі є дві підозри на коронавірус

    Двох пацієнтів у Житомирській області перевіряють на коронавірусну інфекцію, повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко під час прес-брифінгу в п'ятницю.

    «Зараз перевіряється інформація про можливе захворювання двох пацієнтів - у Бердичеві та Житомирі», - повідомив він.

    Бунечко також зазначив, що в Радомишлі, де від коронавірусу в п'ятницю померла жінка, здійснюють усі необхідні заходи з дезінфекції.

    «Проводяться всі необхідні заходи з дезінфекції в місцях, де перебувала померла, - лікарні, автовокзалі та церкві. Родичі померлої перебувають на обсервації», - сказав він.

    За словами Бунечка, в області розробили алгоритм поховання померлої, проте він потребує погодження.

    ОДА також рекомендувала перевізникам скасувати маршрути Київ-Радомишль та Житомир-Радомишль. Крім того, в Радомишлі посилено роботу правоохоронних органів.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

     

    Міністерство охорони здоров'я медицина лікар Житомирщина вірус коронавірус
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