Литва та Латвія закривають кордон через коронавірус



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Литва та Латвія закривають кордон через коронавірус Фото: EPA/Scanpix/LETA

За останніми даними, у Литві 8 інфікованих коронавірусом, а в Латвії — 26

Уряди Литви та Латвії вводять обмеження в країнах через спалах коронавірусу, зокрема Литва закриває кордон для іноземців, а Латвія припиняє будь-які пасажирські перевезення через кордон.

Про це передає Delfi.

З 17 березня до 14 квітня Латвія забороняє наземні та повітряні пасажирські перевезення через кордон. Це стосується залізничних, автобусних та паромних перевезень. Вантажні перевезення залишаться.

Латвійці зможуть повернутися в країну, а іноземці — покинули Латвію. Водночас дипломатичні установи не зможуть видавати візи до 14 квітня.

У Латвії забороняють проведення публічних заходів. Неорганізовані заходи дозволяються, якщо в них беруть участь до 50 людей. Такі зібрання мають закінчуватись до 23 години.

Державні іспити у Латвії переносять на травень.

Як передає LTR, уряд Литви оголосив 14-денний карантин у всій країні. На цей час іноземцям, якщо вони не працюють і не постійно проживають у Литві, забороняють в'їжджати в країну будь-яким транспортним засобом. Обмеження не стосується дипломатів та персоналу НАТО.

Литовцям, які зараз за кордоном, рекомендують повернутися. Зазначається, що громадян Литви також стосуватиметься обмеження виїжджати з-за межі країни.

На час карантину заборонені всі публічні заходи. Також на два тижні закриваються бари, ресторани, магазини, за винятком продуктових та аптек. Такі заклади, як салони краси також мають бути закриті.

Компаніям рекомендують переводити працівників на дистанційну роботу.

За останніми даними, у Литві 8 інфікованих коронавірусом, а в Латвії — 26.

Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.