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    У Німеччині літак протаранив вежу аеропорту

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    <span>Літак застряг і поки його не вдалося зняти з вежі - він досі ще там висить</span> - У Німеччині літак протаранив вежу аеропорту
    Літак застряг і поки його не вдалося зняти з вежі - він досі ще там висить

    Двом пасажирам літака - батькові і синові – вдалося врятуватися

    На сході Німеччини невеличкий літак врізався в диспетчерську вишку регіонального аеропорту.

    Про це повідомляє німецьке видання MOZ.

    У неділю, близько 13.30, невеликий літак влетів у вежу аеропорту Еггерсдорф в Мюнхеберзі і повис на ній. Двом пасажирам літака - батькові і синові – вдалося врятуватися. Вони були доставлені в лікарню на вертольоті. 68-річний пілот і його 46-річний син отримали поранення, повідомила прессекретарка місцевої поліції. Наскільки серйозні були ці травми, не повідомляється.

    Причина зіткнення надлегкого літака з вишкою поки невідома. Це має бути з'ясовано в ході розслідування авіаційної події.

    У момент зіткнення у вежі знаходився чоловік, але він не постраждав. Вежа також не була пошкоджена, не розбилося навіть скло у вікнах.

    Літак поки що не вдалося зняти з вежі. «Він все ще висить там, на вежі», - сказала представниця поліції. Причина в тому, що літак має ракету рятувальної системи, яка активується в разі аварійної посадки. Тому перед тим як зняти літак, спеціалістам необхідно деактивувати ракету.

    За даними аеродрому, вежа була побудована нещодавно - у 2013 році.

    До слова, у росії легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту вночі з 19 на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії й Іркутської області. Його досі шукають. 

     

    Німеччина літак аеропорт розслідування
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