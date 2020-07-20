У Німеччині літак протаранив вежу аеропорту



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Літак застряг і поки його не вдалося зняти з вежі - він досі ще там висить

Двом пасажирам літака - батькові і синові – вдалося врятуватися

На сході Німеччини невеличкий літак врізався в диспетчерську вишку регіонального аеропорту.

Про це повідомляє німецьке видання MOZ.

У неділю, близько 13.30, невеликий літак влетів у вежу аеропорту Еггерсдорф в Мюнхеберзі і повис на ній. Двом пасажирам літака - батькові і синові – вдалося врятуватися. Вони були доставлені в лікарню на вертольоті. 68-річний пілот і його 46-річний син отримали поранення, повідомила прессекретарка місцевої поліції. Наскільки серйозні були ці травми, не повідомляється.

Причина зіткнення надлегкого літака з вишкою поки невідома. Це має бути з'ясовано в ході розслідування авіаційної події.

У момент зіткнення у вежі знаходився чоловік, але він не постраждав. Вежа також не була пошкоджена, не розбилося навіть скло у вікнах.

Літак поки що не вдалося зняти з вежі. «Він все ще висить там, на вежі», - сказала представниця поліції. Причина в тому, що літак має ракету рятувальної системи, яка активується в разі аварійної посадки. Тому перед тим як зняти літак, спеціалістам необхідно деактивувати ракету.

За даними аеродрому, вежа була побудована нещодавно - у 2013 році.

До слова, у росії легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту вночі з 19 на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії й Іркутської області. Його досі шукають.