Сьогодні у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ

Чорні скриньки зі збитого літака МАУ вже у Парижі

Франція отримала чорні скриньки зі збитого пасажирського літака МАУ, які напередодні надіслав Іран. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань.

«Ми отримали підтвердження того, що чорні ящики рейсу № PS752 прибули до Парижу, де їх мають передати до Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації для розшифровки», — написав міністр.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk