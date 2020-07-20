Сьогодні у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ



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Дані з бортових самописців буде досліджувати міжнародна команда з 20 осіб

Чорні скриньки зі збитого літака МАУ вже у Парижі

Франція отримала чорні скриньки зі збитого пасажирського літака МАУ, які напередодні надіслав Іран. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань.

«Ми отримали підтвердження того, що чорні ящики рейсу № PS752 прибули до Парижу, де їх мають передати до Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації для розшифровки», — написав міністр.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) July 19, 2020

Розшифровка скриньок запланована на понеділок, 20 липня. Їх вивчатиме міжнародна команда з 20 осіб. До її складу також увійшли два представники України.

Також в Ірані повідомили, що обидва пристрої доставили до Парижу в п’ятницю, 17 липня, в супроводі працівників Організації цивільної авіації Ірану і представників органів юстиції. Як заявили в Тегерані, затримка більш ніж у шість місяців із направленням бортових реєстраторів на розшифрування за кордон за умов, коли Іран не має технічної можливості самостійно зняти і розшифрувати дані з пошкоджених пристроїв, пов’язана, мовляв, із коронавірусною пандемією, яка спричинила скасування авіарейсів із Ірану.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просять допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.