У Німеччині вимагають реакції ФІФА на заборону на в'їзд до РФ допінг-викривальнику

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Гайо Зеппельт

ФІФА заявила, що Зеппельт отримав акредитацію на чемпіонат світу з футболу

Заборона на в'їзд у Росію журналістові німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt) спричинила хвилю критики в Німеччині.

В суботу, 12 травня, президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) зазначив, що впевнений у тому, що ФІФА використає весь свій вплив, аби німецький журналіст мав змогу безперешкодно працювати в Росії під час Чемпіонату світу з футболу.

«ФІФА заявила, що пан Зеппельт отримав акредитацію. ФІФА наголосила, яке важливе значення має для неї свобода слова», - зазначив Ґріндель, цитує інформагенція dpa.

На швидку реакцію президента ФІФА Джанні Інфантіно в цій справі розраховує також і голова комітету Бундестагу з питань спорту Даґмар Фрайтаґ (Dagmar Freitag). У зробленій ним 12 травня заяві політик підкреслив, що ФІФА запевняла в бажанні уможливити безперешкодне прибуття журналістів на турнір.

Крім того, дії російської влади ще раз унаочнюють, «що це означає для спорту, коли право на проведення головних міжнародних змагань надають державам, в яких свобода думки та слова існує в кращому разі на папері», наголосив Фрайтаґ.

Тим часом голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав російську владу скасувати заборону на в'їзд журналістові Зеппельту. Про це політик, який представляє правлячу партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), заявив у інтерв'ю виданню Berliner Tagesspiegel, передає інформагенція SID.

Якщо влада РФ не піде на це, «тоді виникає небезпідставна підозра, що Росія або має що приховувати, або ж має проблеми з прозорістю та чесними правилами в спорті, або й те й інше», підсумував Реттґен.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що замовлену медіакомпанією SWR візу для репортера Гайо Зеппельта оголосили недійсною. Зеппельт планував відвідати РФ під час проведення Чемпіонату світу з футболу, що триватиме з 14 червня по 15 липня. Крім того, репортер опинився в списку персон нон-грата в Росії.

Зеппельт - відомий тележурналіст, автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті. Саме його матеріали лягли в основу пізніших розслідувань випадків масового застосування допінгу спортсменами в РФ, що призвело до штрафних санкцій, у тому числі проти російських олімпійців.

На телеканалі ARD називають цей випадок першим за всю історію роботи спортивних коментаторів та журналістів телеканалу та вважають його безпрецедентним нападом на свободу ЗМІ.

Джерело: Deutsche Welle