  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Один з розробників отрути «Новачок» пояснив, чому Скрипалі вижили

    • Розсилка
    Один з розробників отрути «Новачок» пояснив, чому Скрипалі вижили

    Грушники полінилися струснути флакон з отрутою?

    Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

    «Хочу остаточно пояснити на ФБ причину нелетальної концентрації новічка на ручці дверей. Судячи з опублікованої схеми флакончика, який використовували терористи, всередині флакончика нагорі був ізольований відсік, де, за словами англійських фахівців, знаходився новічок», - зауважив хімік.

    На його думку, для безпечного перевезення флакончика був використаний варіант бінарної зброї. Тобто у верхній ізольованій частині флакончика був один із компонентів для експресного синтезу «Новачка», а не чистий агент.

    Перед розбризкуванням слід було проштовхнути голку через цей ізольований відсік і кілька разів струснути флакончик для повного і швидкого синтезу «Новачка». «Мабуть, поспіхом терорист не став струшувати флакончик багато разів, та й температура повітря була цього дня низькою, що призвело до створення у флакончику... низької концентрації «Новачка». Таким чином на ручку дверей була нанесена низька, тобто нелетальна концентрація «Новачка», - написав Мірзаянов.

    Коли флакончик знайшла британка Дон Стерджесс, реакція синтезу «Новачка» мала завершитися повністю, тому жінка загинула, додав учений.

    Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    6 лютого ЗМІ повідомили, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

    Читайте також
    ГРУ отруєння розслідування Сергій Скрипаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ