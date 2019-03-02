Один з розробників отрути «Новачок» пояснив, чому Скрипалі вижили



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Грушники полінилися струснути флакон з отрутою?

Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

«Хочу остаточно пояснити на ФБ причину нелетальної концентрації новічка на ручці дверей. Судячи з опублікованої схеми флакончика, який використовували терористи, всередині флакончика нагорі був ізольований відсік, де, за словами англійських фахівців, знаходився новічок», - зауважив хімік.

На його думку, для безпечного перевезення флакончика був використаний варіант бінарної зброї. Тобто у верхній ізольованій частині флакончика був один із компонентів для експресного синтезу «Новачка», а не чистий агент.

Перед розбризкуванням слід було проштовхнути голку через цей ізольований відсік і кілька разів струснути флакончик для повного і швидкого синтезу «Новачка». «Мабуть, поспіхом терорист не став струшувати флакончик багато разів, та й температура повітря була цього дня низькою, що призвело до створення у флакончику... низької концентрації «Новачка». Таким чином на ручку дверей була нанесена низька, тобто нелетальна концентрація «Новачка», - написав Мірзаянов.

Коли флакончик знайшла британка Дон Стерджесс, реакція синтезу «Новачка» мала завершитися повністю, тому жінка загинула, додав учений.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

6 лютого ЗМІ повідомили, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).