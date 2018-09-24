Нелюди з ГРУ не лише хотіли вбити Скрипаля, а й викинули небезпечну отруту без нейтралізації

Дон Стерджесс

Академія Генштабу. Офіцери. Честь. «Дуельний кодекс». Сволота

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Кто из нас за последние дни не смеялся над диверсантами-неудачниками из «солсберийского ПТУ» и их туповатым руководством, выдавшим половину сотрудников ГРУ идиотской паспортной серией (там еще есть не менее идиотские аспекты, о которых рассказывает Инсайдер/Bellingcat при участии сотрудника «Центра Досье»).

Но я сейчас не об этом.

Я о Дон Стерджесс. Она умерла 8 июля. Женщина непростой судьбы. Наркоманка. Постоянный обитатель ночлежки. Человек. С душой и чувствами. Женщина, получившая в подарок бутылочку духов «Нина Ричи» из ящика для благотворительных сборов. Для нее это был настоящий дар. Редкая возможность ощутить себя женщиной, которой оказал знак внимания такой же, как она, бедолага.

Хреновое сравнение, но есть гниды, которые кидают бродячим псам мясо с иголками. Это нелюди в гораздо большей степени, на мой взгляд, чем обычные профессиональные убийцы.

А здесь речь шла не о псах — о людях. И эти … бросили отраву просто так, без нейтрализации. Даже если бы она попала в мусор, а не в ящик для благотворительности, риск гибели рабочих-мусорщиков и бедолаг на свалке был бы непомерно велик.

Но этим, с Хорошовки, пофиг. Бедняки — не люди.

Я видел таких в тюрьме. Нацики, тренировавшие свою готовность убивать на бомжах и таджиках.

Но те, в тюрьме, были детьми. Злыми, испорченными, жестокими, но детьми.

А здесь целый отдел спецопераций. Академия Генштаба. Офицеры. Честь. «Дуэльный кодекс».

Сволочи.

Джерело: Эхо Москвы

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