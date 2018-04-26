У німецькому парламенті обговорили наслідки Чорнобильської катастрофи

Німецький депутат від «зелених» критично відгукнулася про енергетичну політику України

Компенсації, які виплачуються потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС, недостатні. Про це заявила депутат бундестагу, голова комітету з охорони навколишнього середовища Сільвія Коттинг-Уль, передає DW. У своєму виступі на засіданні парламентського комітету вона повідомила, що виплати не відповідають закону. «Депутат від



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Німецький депутат від «зелених» критично відгукнулася про енергетичну політику України

Компенсації, які виплачуються потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС, недостатні. Про це заявила депутат бундестагу, голова комітету з охорони навколишнього середовища Сільвія Коттинг-Уль, передає DW.

У своєму виступі на засіданні парламентського комітету вона повідомила, що виплати не відповідають закону.

«Депутат від «зелених» критично відгукнулася про енергетичну політику України, яка як і раніше робить ставку на атомну енергетику. За словами Коттинг-Уль, яка відвідала регіон катастрофи 10-13 квітня, Єврокомісія підтримує цю політику, зокрема, надаючи кредити на забезпечення заходів безпеки, що дозволяють продовжити термін служби українських АЕС», - пише видання.

Коттинг-Уль зазначила, що зона відчуження навколо потерпілої аварію станції використовується для туризму. Як повідомила депутат, на цій території, ймовірно, буде організований центр для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Зокрема, там заплановано будівництво могильника для відходів низької та середньої активності, а також проміжне сховище для високоактивних відходів.

Планів щодо створення могильника для високоактивних відходів поки немає. Коттинг-Уль зазначила, що Київ спершу збирається ознайомитися з досвідом ФРН і скандинавських країн. Також на засіданні виступила парламентський статс-секретар при міністрі навколишнього середовища Рита Шварцелюр-Зуттер, яка розповіла про затримки у введенні в експлуатацію захисної арки над зруйнованим вибухом 4-м енергоблоком, яка була побудована в листопаді 2016 року.

«Через високий рівень випромінювання в деяких частинах реактора роботи там можуть проводитися лише в обмеженому обсязі. Як очікується, остаточно саркофаг буде готовий до кінця поточного року», - пише видання.

Наголошується, що засідання комітету бундестагу з охорони навколишнього середовища, присвячене наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, було приурочено до 32-ї річниці техногенної катастрофи.



