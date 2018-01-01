У новорічному зверненні Порошенка народу показали Путіна з Тимошенко

Президент у новорічному вітанні українців не забув згадати Юлію Тимошенко

У відеосупроводі до новорічного привітання президента України Петра Порошенка ( приблизно на 00:40 сек ) промайнув кадр, на якому Юлія Тимошенко зафільмована разом з президентом Росії Володимиром Путіним. Кадр зроблений у часи прем'єрства Тимошенко, тобто з моменту цієї зустрічі пройшло не менше 8 років. Порошенко також не втримався і дорікнув



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Петро Порошенко

Президент у новорічному вітанні українців не забув згадати Юлію Тимошенко

У відеосупроводі до новорічного привітання президента України Петра Порошенка ( приблизно на 00:40 сек ) промайнув кадр, на якому Юлія Тимошенко зафільмована разом з президентом Росії Володимиром Путіним. Кадр зроблений у часи прем'єрства Тимошенко, тобто з моменту цієї зустрічі пройшло не менше 8 років.

Порошенко також не втримався і дорікнув суперниці і в тексті своєї промови, де згадав про її сумнозвісний газовий контракт. Ці факти не залишились непоміченими.

«Наче під ялинку лягло рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту 2009 року», - наголосив президент.

Новорічне відеозвернення президента також розкритикував представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига, який назвав тих, хто пише президенту тексти - перетворювачів його на «ляльку». Також він наголосив, що судячи з пасажів президента, екс-прем'єрка «живе у нього в голові».

Нагадаємо, за 10 хвилин до нового року президент України Петро Порошенко привітав українців з 2018 роком.