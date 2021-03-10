У Нью-Йорку прокурор запросив дані про виданий компанії Трампа кредит, - СNN

У Нью-Йорку прокурор запросив дані про виданий компанії Трампа кредит

До 2012 року Fortress Investment Management списала компанії Трампа борги приблизно на $100 млн в рамках угоди

Прокурор американського округу Нью-Йорк Сайрус Венс в зв’язку з проведенням розслідування запросив у фірми Fortress Investment Management дані про кредит, який вона видала компанії колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела.

Як повідомляється, до американської фірми направили повістку з вимогою надати документи, що стосуються видачі кредиту в розмірі $130 млн компанії Trump Organization на будівництво хмарочоса в Чикаго, штат Іллінойс.

Слідство намагається з’ясувати, чи завищувала штучно Trump Organization вартість своїх активів, щоб отримати кредити на більш вигідних умовах. Зазначається, що прокурор направив запит минулого року, однак раніше про це не повідомлялося.

Цей і низку інших кредитів Trump Organization отримала в 2005 році.

До 2012 року Fortress Investment Management списала компанії Трампа борги приблизно на $100 млн в рамках угоди.

Тому прокурор перевіряє, чи надала Trump Organization належний звіт владі про це списання, а також, чи виплатила вона в необхідному обсязі податки.