  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених

    • Розсилка
    Внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення - У Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених
    Внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична група Техрік-е-Талібан

    У Пакистані ввечері 3 вересня вибухнула бомба на узбіччі дороги в північно-західному племінному районі країни.

    Як повідомили військові, внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення.

    Зазначається, що військові підірвалися на імпровізованому вибуховому пристрої, охороняючи будівельників, які працювали над прокладенням дороги у районі Північний Вазірістан.

    «Безпекові служби оточили район інциденту та проводять пошукову операцію для зачистки», - йдеться у матеріалі.

    ЗМІ повідомляють, що відповідальність за вибух взяла на себе заборонена пакистанська організація Техрік-е-Талібан.

    «Пакистанські військові провели у регіоні Вазірістан низку операцій проти терористичних груп, у тому числі Техрік-е-Талібан. Хоча район було переважно умиротворено, рештки терористичних груп досі періодично нападають на безпекові служби», - зазначає агентство. 

    вибух тероризм військові напад Пакистан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ