У Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених



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Внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення

Відповідальність за напад взяла на себе терористична група Техрік-е-Талібан

У Пакистані ввечері 3 вересня вибухнула бомба на узбіччі дороги в північно-західному племінному районі країни.

Як повідомили військові, внаслідок вибуху загинуло три солдата і ще четверо отримали поранення.

Зазначається, що військові підірвалися на імпровізованому вибуховому пристрої, охороняючи будівельників, які працювали над прокладенням дороги у районі Північний Вазірістан.

«Безпекові служби оточили район інциденту та проводять пошукову операцію для зачистки», - йдеться у матеріалі.

ЗМІ повідомляють, що відповідальність за вибух взяла на себе заборонена пакистанська організація Техрік-е-Талібан.

«Пакистанські військові провели у регіоні Вазірістан низку операцій проти терористичних груп, у тому числі Техрік-е-Талібан. Хоча район було переважно умиротворено, рештки терористичних груп досі періодично нападають на безпекові служби», - зазначає агентство.