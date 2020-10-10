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    Пакистан заблокував TikTok через «аморальний» контент

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    Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live була заблокована з тієї ж причини - Пакистан заблокував TikTok через «аморальний» контент
    Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live була заблокована з тієї ж причини

    Заборона оголошена з огляду на «скарги різних верств суспільства»

    Пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив, що заблокував китайський застосунок TikTok через неможливість відфільтрувати «аморальний та непристойний» контент.

    Зазначається, що заборона оголошена з огляду на «скарги різних верств суспільства», заявив 9 жовтня Пакистанський орган телекомунікацій (РТА).

    «У Пакистані попереджали TikTok про необхідність фільтрування такого вмісту, але програма не дотрималася настанов», – повідомляє регулятор і додає, що перегляне заборону за умови функціонування задовільного механізму TikTok щодо модерації незаконного вмісту.

    Сервіс TikTok заявив, що прагне дотримуватися закону на ринках, де працює.

    «Ми регулярно спілкуємось із PTA і продовжуємо з ними співпрацювати. Ми сподіваємося узгодити рішення, яке допоможе нам надалі служити енергійній та креативній спільноті країни», – заявила компанія.

    ТikTok, що належить китайській компанії ByteDance, перебуває під посиленим контролем, коли його популярність зросла у всьому світі, в тому числі серед пакистанської молоді, яка становить близько 70% населення консервативної країни.

    Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live була заблокована з тієї ж причини, а платформа обміну відео YouTube була попереджена про потребу фільтрування «вульгарності та ненависті».

    Ці кроки правозахисники в Пакистані розцінювали як спробу обмежити вільний потік інформації в інтернеті.

    Як повідомлялося, TikTok на вимогу російської влади видалив близько 250 відео про ЛГБТ.

    правозахисники Пакистан YouTube населення TikTok
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