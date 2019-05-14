У Пакистані на ринку стався теракт



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Відповідальність за вибух взяло на себе заборонене в Пакистані угруповання Талібан Фото: Reuters

За даними поліції, вибуховий пристрій був закладений в мотоцикл

В результаті вибуху на південному заході Пакистану загинули щонайменше четверо поліцейських і отримали поранення ще близько 10 осіб, в тому числі мирні жителі.

Вибух стався в понеділок увечері на ринковій площі в місті Кветта в провінції Белуджистан, де Китай інвестує мільярди доларів в інфраструктурні проекти.

Заступник генерального інспектора поліції Абдул Раззак Чима розповів журналістам, що вибуховий пристрій був закладений в мотоцикл і, очевидно, був приведений в дію за допомогою пульту управління.

Атака була спланована таким чином, щоб вибух стався біля поліцейського автомобіля.

Відповідальність за вибух взяло на себе заборонене в Пакистані угруповання Талібан.

Це вже друга за два останні дні атака в Белуджистані.

Раніше повідомлялося, що в пакистанській провінції Белуджистан озброєні бойовики захопили готель.

Сили безпеки Пакистану заявили, що усі четверо бойовиків, які напали на готель преміум-класу Pearl Continental в місті Гвадар 11 травня, ліквідовані.

Джерело: Голос Америки