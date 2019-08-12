У Пакистані жертвами мусонів стали понад 160 людей



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Загиблими лише в Карачі є майже два десятки людей

Щонайменше 161 людина загинула в Пакистані внаслідок сильних сезонних дощів, мусонів. Про це з посиланням на дані пакистанських рятувальних служб повідомляє Радіо Свобода.

Рясні зливи розпочалися ще в липні, 12 серпня на узбережжі, де розташоване 20-мільйонне місто Карачі, також очікуються опади.

Загиблими лише в Карачі є майже два десятки людей.

Речник армії країни заявив, що військові та цивільні фахівці відкачують воду із затоплених вулиць мегаполіса.

Нагадаємо, жертвами тайфуну Лекіма у Китаї стали щонайменше 44 людини.

Як повідомлялося, дев'ятий у цьому році тайфун досяг узбережжя Китаю о 1.45 суботи, 10 серпня (9 серпня о 20.45 за київським часом). Максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду.