Жертвами тайфуну у Китаї вже стали 44 людини



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Дев'ятий і найсильніший тайфун року вплинув на 6,68 мільйона жителів Чжецзян, з яких 1,26 мільйона були евакуйовані

У результаті тайфуну Лекіма 44 людини загинули і 16 зникли безвісти у двох китайських провінціях. Про це повідомляє China Daily.

До ранку понеділка кількість загиблих у провінції Чжецзян зросла до 39, у той час як 9 людей зникли безвісти, повідомили у штабі з боротьби з повенями в провінції.

Дев'ятий і найсильніший тайфун року вплинув на 6,68 мільйона жителів Чжецзян, з яких 1,26 мільйона були евакуйовані.

У провінції Шаньдун п'ятеро людей загинули і сім зникли безвісти, тайфун тут вплинув на 1,66 мільйона людей і змусив переселитися 183 800 осіб станом на ранок понеділка, повідомляє провінційне управління з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, дев'ятий у цьому році тайфун досяг узбережжя Китаю о 1.45 суботи, 10 серпня (9 серпня о 20.45 за київським часом). Максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що тайфун у Китаї забрав життя 18 людей.