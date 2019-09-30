У Парижі поховали Жака Ширака
Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році
Похорон відбувся в присутності лише близьких
Похорон колишнього президента Франції Жака Ширака відбувся в понеділок на цвинтарі Монпарнас у Парижі.
Про це повідомляють французькі ЗМІ.
Похорон відбувся в присутності лише близьких. Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році.
Понеділок у Франції оголошений днем національної жалоби. На урядових будівлях приспущені прапори.
Раніше повідомлялося, що лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком.
Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.
У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.
Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.