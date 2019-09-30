У Парижі поховали Жака Ширака



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Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році Фото: ЕРА

Похорон відбувся в присутності лише близьких

Похорон колишнього президента Франції Жака Ширака відбувся в понеділок на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Похорон відбувся в присутності лише близьких. Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році.

Понеділок у Франції оголошений днем національної жалоби. На урядових будівлях приспущені прапори.

Раніше повідомлялося, що лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком.

Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.

Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.