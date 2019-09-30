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    У Парижі поховали Жака Ширака

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    <p>Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році</p> - У Парижі поховали Жака Ширака

    Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році

    Фото: ЕРА

    Похорон відбувся в присутності лише близьких

    Похорон колишнього президента Франції Жака Ширака відбувся в понеділок на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

    Про це повідомляють французькі ЗМІ.

    Похорон відбувся в присутності лише близьких. Ширака поховали поруч з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році.

    Понеділок у Франції оголошений днем національної жалоби. На урядових будівлях приспущені прапори.

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    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака
    У Парижі поховали Жака Ширака

     Раніше повідомлялося, що лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком.

    Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

    У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.

     Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.

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