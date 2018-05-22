У Парижі поліція застосувала водомети і газ проти протестувальників

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Учасники протестували проти проекту урядової реформи умов найму держслужбовців

У Парижі відбулись сутички між протестувальниками та поліцією, правоохоронці застосували проти акціоністів перцевий газ та водомети.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Демонстрації у центрі Парижа влаштували держслужбовці та представники профспілок. Учасники протестували проти проекту урядової реформи умов найму держслужбовців.

Сутички з правоохоронцями відбулись після провокацій учасників акції у масках та чорному.

Люди у масках, одягнені в чорне, вигукували антиполіцейські гасла і почали влаштовувати погроми. Учасники акції також підпалили димові шашки та фаєри. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий газ.

PARIS - Une tête représentant Macron est brûlée par les manifestants #Manif22Mai



« Macron au bûcher ! » pic.twitter.com/Zg07O0jkoL — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

DIRECT - Tensions toujours en cours : quelques dégradations alors que le cortège approche Nation #Manif22Mai pic.twitter.com/E9jCuV0z69 — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

DIRECT - Situation extrêmement tendue dans la #Manif22Mai : nombreuses interpolations et charges pic.twitter.com/ZYcsqDRkLj — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

За даними поліції, участь у демонстрація взяли близько 20 тисяч людей.

Як повідомляє AFP, правоохоронці затримали 17 правопорушників.