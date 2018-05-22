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    У Парижі поліція застосувала водомети і газ проти протестувальників

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    У Парижі поліція застосувала водомети і газ проти протестувальників

    Учасники протестували проти проекту урядової реформи умов найму держслужбовців

    У Парижі відбулись сутички між протестувальниками та поліцією, правоохоронці застосували проти акціоністів перцевий газ та водомети.

    Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

    Демонстрації у центрі Парижа влаштували держслужбовці та представники профспілок. Учасники протестували проти проекту урядової реформи умов найму держслужбовців. 

    Сутички з правоохоронцями відбулись після провокацій учасників акції у масках та чорному.

    Люди у масках, одягнені в чорне, вигукували антиполіцейські гасла і почали влаштовувати погроми. Учасники акції також підпалили димові шашки та фаєри. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий газ.

    За даними поліції, участь у демонстрація взяли близько 20 тисяч людей.

    Як повідомляє AFP, правоохоронці затримали 17 правопорушників.

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