У ПАРЄ наголошують на необхідності кращого захисту дітей мігрантів



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Комітет з питань міграції ПАРЄ висловив занепокоєння у зв'язку із серйозними загрозами, з якими стикаються діти на шляху до Європи

У Парламентській асамблеї Ради Європи висловлюють занепокоєння у зв'язку з неналежним захистом прав дітей мігрантів.

Про це йдеться у доповіді, яку затвердив у понеділок комітет ПАРЄ з питань міграції.

«Комітет з питань міграції ПАРЄ висловив занепокоєння у зв'язку із серйозними загрозами, з якими стикаються діти на шляху до Європи. Також занепокоєння викликають серйозні прогалини у процедурах, що обмежують юридичні можливості для міграції в Європі та наражають таких дітей на ризики потрапити до контрабандистів чи торгівців людьми», - заявили у ПАРЄ.

Члени комітету висловили жаль з приводу, що багато країн-членів Ради Європи порушують Конвенцію ООН про права дитини.

Серед проблем називаються умови утримання дітей мігрантів, включаючи примусове, після прибуття на територію країн Європи та агресивні методи визначення віку.