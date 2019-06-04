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    У ПАРЄ наголошують на необхідності кращого захисту дітей мігрантів

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    У ПАРЄ наголошують на необхідності кращого захисту дітей мігрантів

    Комітет з питань міграції ПАРЄ висловив занепокоєння у зв'язку із серйозними загрозами, з якими стикаються діти на шляху до Європи

    У Парламентській асамблеї Ради Європи висловлюють занепокоєння у зв'язку з неналежним захистом прав дітей мігрантів.

    Про це йдеться у доповіді, яку затвердив у понеділок комітет ПАРЄ з питань міграції.

    «Комітет з питань міграції ПАРЄ висловив занепокоєння у зв'язку із серйозними загрозами, з якими стикаються діти на шляху до Європи. Також занепокоєння викликають серйозні прогалини у процедурах, що обмежують юридичні можливості для міграції в Європі та наражають таких дітей на ризики потрапити до контрабандистів чи торгівців людьми», - заявили у ПАРЄ.

    Члени комітету висловили жаль з приводу, що багато країн-членів Ради Європи порушують Конвенцію ООН про права дитини.

    Серед проблем називаються умови утримання дітей мігрантів, включаючи примусове, після прибуття на територію країн Європи та агресивні методи визначення віку.

    діти ООН ПАРЄ
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