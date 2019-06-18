У ПЦУ закликали капеланів не брати участь у соборі Філарета



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У ПЦУ закликали військових священиків не брати участі в соборі УПЦ КП Фото: ПЦУ

Філарет скликає духовенство на собор 20 червня

У Православній церкві України закликали військових священиків не брати участь в помісному соборі УПЦ Київського патріархату.

Про це йдеться в повідомленні голови Синодального управління військового духовенства Української Православної Церкви на сторінці в Facebook.

«У зв'язку з намірами скликати помісний собор УПЦ Київського патріархату закликаємо всіх військових священиків (капеланів), хто бажає блага для церкви і України, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ», - зазначено в повідомленні.

Військове духовенство ПЦУ нагадало, що рішенням Священного синоду Православної церкви України від 15 лютого 2019 року була підтримана пастирська діяльність військових священиків (капеланів) в складі Синодального управління військового духовенства.

«Таким чином, всі капелани, які несуть місіонерську діяльність серед військовослужбовців усіх силових структур України, є кліриками Об'єднаної Православної церкви України і не можуть брати участі в цих зборах», - додали в повідомленні.

Напередодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

«Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.