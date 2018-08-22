У Перу літак сів «на пузо»
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Фото: Кадр из Youtube
Літак у Перу сів без шасі
Металеві частини літака терлися об асфальт, при цьому розкидаючи іскри на всі боки
За 11 кілометрів від Ліми в аеропорту Хорхе Чавес здійснив аварійну посадку літак без шасі. Про це повідомляє Daily Mail.
Лайнер прямував з Ліми в Аякучо, Перу, і під час заходу на посадку у нього не розкрилися шасі. Командир літака ухвалив рішення садити судно так би мовити на пузо. Очевидці записали те, що відбувається, на відео.
На ролику видно, як з-під літака летять іскри. В аеропорту повідомили, що постраждалих немає, всі пасажири і екіпаж були евакуйовані.
До слова, у Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту.