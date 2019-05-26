У Перу в результаті землетрусу загинула одна людина
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В результаті землетрусу 11 осіб отримали травми
У Перу в результаті землетрусу магнітудою 8 балів, яке сталося вранці 26 травня, загинула 1 людина, ще 11 отримали травми.
Про це повідомляє видання La República.
Наголошується, що одна людина загинула в результаті падіння каменів у регіоні Кахамарка.
Також президент країни Мартін Визкарра заявив, що двох постраждалих доставлять в госпіталь в Лімі так, як їм потрібне спеціальне лікування.
Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів.
Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км. Землетрус відчувався в більшості міст Перу.