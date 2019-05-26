У Перу в результаті землетрусу загинула одна людина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті землетрусу 11 осіб отримали травми

У Перу в результаті землетрусу магнітудою 8 балів, яке сталося вранці 26 травня, загинула 1 людина, ще 11 отримали травми.

Про це повідомляє видання La República.

Наголошується, що одна людина загинула в результаті падіння каменів у регіоні Кахамарка.

Також президент країни Мартін Визкарра заявив, що двох постраждалих доставлять в госпіталь в Лімі так, як їм потрібне спеціальне лікування.

Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів.

Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км. Землетрус відчувався в більшості міст Перу.