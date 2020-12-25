У поїздах «Інтерсіті» можна буде дивитись ліцензійні фільми

Дивитися фільми можна безпосередньо з власного гаджета, під'єднання до мобільного інтернету для цього не потрібне

До кінця 2020 року послуга буде безкоштовною

У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ можна буде за окрему плату дивитись ліцензійні фільми і мультфільми.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Для отримання доступу до послуги, необхідно придбати у WOG-cafe спеціальний код, що дозволяє доєднатись до мережі партнера «Укрзалізниці» з фільмотекою близько 280 ліцензійних фільмів українською мовою.

«Дивитися можна безпосередньо з власного гаджета, під'єднання до мобільного інтернету для цього не потрібне», – додають в пресслужбі перевізника.

Найближчим часом сервіс розпочне роботу у тестовому режимі. До кінця 2020 року послуга буде безкоштовною. Скільки вона коштуватиме потім в «Укрзалізниці» не уточнюють.

До слова, з Києва до гірськолижного курорту курсуватиме поїзд Інтерсіті.