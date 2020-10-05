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    Коронавірус в Україні: МОЗ оприлюднив статистику захворювань в регіонах

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    Так зустрічають&nbsp;<span>українців, що повернулися з Польщі,&nbsp;на залізничному вокзалі у Києві</span> - Коронавірус в Україні: МОЗ оприлюднив статистику захворювань в регіонах
    Так зустрічають українців, що повернулися з Польщі, на залізничному вокзалі у Києві

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 446

    Впродовж доби, що минула, в Україні найбільше випадків захворювання на Covid-19 було зафіксовано у Харківській області – 446, Сумській області – 282, Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу вранці 5 жовтня.

    «Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 446 (місто Харків – 285), Сумській області – 282 (місто Суми – 178), Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286», – наголосив він.

    Згідно з інформацією МОЗ, в цілому ситуація по областях така:

    • Вінницька область — 6 822 випадки;
    • Волинська область — 8734 випадки;
    • Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
    • Донецька область — 4 413 випадків;
    • Житомирська область — 6 934 випадки;
    • Закарпатська область — 10 219 випадків;
    • Запорізька область — 4 630 випадків;
    • Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
    • Кіровоградська область — 1 184 випадки;
    • м. Київ — 24 736 випадків;
    • Київська область — 9 918 випадків;
    • Львівська область — 21 294 випадки;
    • Луганська область — 1 294 випадки;
    • Миколаївська область — 3 819 випадків;
    • Одеська область — 14 729 випадків;
    • Полтавська область — 2 965 випадків;
    • Рівненська область  — 13 248 випадків;
    • Сумська область — 5 453 випадки;
    • Тернопільська область — 14 421 випадок;
    • Харківська область — 20 964 випадки;
    • Херсонська область — 1 496 випадків;
    • Хмельницька область — 6 968 випадків;
    • Чернівецька область — 15 286 випадків;
    • Черкаська область — 4 550 випадків;
    • Чернігівська область — 4 677 випадків.

    При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
     
    «Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на Covid-19», – підсумували в МОЗ.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

    ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

    До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу. 

    Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

    Також нагадаємо, що у Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

      Читайте також: «Не віриш у коронавірус? Приходь до нас!». Інтерв’ю з головним лікарем «ковідного» шпиталя



     

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