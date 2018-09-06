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    У світі

    Естонія викрила двох російських шпигунів

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    Один із затриманих&nbsp;Денис Метсавас є офіцером Головного штабу сил оборони Естонії - Естонія викрила двох російських шпигунів
    Один із затриманих Денис Метсавас є офіцером Головного штабу сил оборони Естонії

    За даними прокуратури, шпигуни передавали секретні дані ГРУ Росії як мінімум п'ять років

    В Естонії затримано двох чоловіків за підозрою в державній зраді і шпигунстві на користь Росії.

    Про це повідомляє DW з посиланням на представників генпрокуратури Естонії.

    Один з підозрюваних, Денис Метсавас, є офіцером Головного штабу сил оборони Естонії, а другий, його батько Петр Волін, за радянських часів служив у прикордонних військах КДБ.

    За даними прокуратури, чоловіки передавали секретні дані Головному розвідувальному управлінню (ГРУ) Росії як мінімум п'ять років. Метсавас працював в силах оборони Естонії з 2008 року і мав доступ до проектів розвитку артилерії Естонії.

    Командувач силами оборони генерал Рихо Террас повідомив, що про подію вже проінформовані союзники по НАТО. Прем'єр міністр Естонії Юрі Ратас висловив глибоку тривогу і заявив, що оприлюднення випадків роботи на «ворожі держави і служби підтверджує силу нашого суспільства, готовність і зрілість діяти рішуче».

    До слова, нещодавно розвідка Ірану прозвітувала про затримання десятків іноземних шпигунів.

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