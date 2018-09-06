Естонія викрила двох російських шпигунів



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Один із затриманих Денис Метсавас є офіцером Головного штабу сил оборони Естонії

За даними прокуратури, шпигуни передавали секретні дані ГРУ Росії як мінімум п'ять років

В Естонії затримано двох чоловіків за підозрою в державній зраді і шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє DW з посиланням на представників генпрокуратури Естонії.

Один з підозрюваних, Денис Метсавас, є офіцером Головного штабу сил оборони Естонії, а другий, його батько Петр Волін, за радянських часів служив у прикордонних військах КДБ.

За даними прокуратури, чоловіки передавали секретні дані Головному розвідувальному управлінню (ГРУ) Росії як мінімум п'ять років. Метсавас працював в силах оборони Естонії з 2008 року і мав доступ до проектів розвитку артилерії Естонії.

Командувач силами оборони генерал Рихо Террас повідомив, що про подію вже проінформовані союзники по НАТО. Прем'єр міністр Естонії Юрі Ратас висловив глибоку тривогу і заявив, що оприлюднення випадків роботи на «ворожі держави і служби підтверджує силу нашого суспільства, готовність і зрілість діяти рішуче».

До слова, нещодавно розвідка Ірану прозвітувала про затримання десятків іноземних шпигунів.