У Польщі міністри, аби віддати премії за минулий рік, продають майно та беруть кредити

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Лідер польської правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) Ярослав Качинський

Опозиція підкреслює, що детально перевірятиме, чи всі міністри та урядовці виконали вимогу Качинського

Польські міністри змушені брати кредити та продавати майно, аби віддати до 15 травня отримані за минулий рік премії на благодійність.

Це робиться у відповідності до розпорядження лідера польської правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) Ярослава Качинського, який за спільним рішенням керівництва партії зобов’язав усіх чиновників вищого рівня, які є членами PiS, до середини травня передати отримані премії благодійному фонду Карітас, інформує Укрінформ.

Голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик напередодні визнав польським ЗМІ: аби передати на благодійність минулорічну премію у розмірі 30 тис. злотих (близько 8,5 тис. дол.) він взяв у банку кредит у розмірі 20 тис. злотих (понад 5,5 тис. дол), а ще 10 тис. злотих (близько 2,8 тис. дол.) отримав на це з продажу власного автомобіля.

Так само зробили або планують зробити більшість інших чиновників польського уряду. Хоча рішення про повернення премій було добровільним, жоден з членів польського уряду не заявляв, що відмовиться передавати премії на благодійність. У керівництві PiS наголошували: якщо хтось не виконає цього рішення, то має брати до уваги політичні наслідки, зокрема те, що може не потрапити до партійних списків на наступних парламентських виборах в 2019 році.

Опозиція підкреслює, що детально перевірятиме, чи всі міністри та урядовці виконали вимогу Качинського.

Як інформувалося, рішення PiS, про яке оголосив Качинський на початку квітня, пов'язане зі скандалом, що виник у польському публічному просторі після оприлюднення два місяці тому інформації про те, що екс-глава польського уряду Беата Шидло виплатила наприкінці минулого року значні премії собі, міністрам свого уряду та заступникам міністрів — від 65 тис. до 82 тис. злотих (19-24 тис. дол.). Реагуючи на критику опозиції, Шидло заявила, що члени її уряду заслужили ці премії. Після цього соцопитування показали, що рейтинг PiS обвалився на понад 10%, чого не було від приходу цієї партії до влади наприкінці 2015 року. За оцінками експертів, однією з основних причин цього падіння є саме отримання політиками значних премій і обгрунтування, що вони на них заслужили.

На початку квітня під час прес-конференції Качинський заявив, що урядовці повинні жити скромніше, оскільки в іншому випадку суспільство цього не зрозуміє. Крім партійного рішення про передачу урядовцями премій на благодійність, лідер PiS оголосив також про плани зниження зарплат для парламентаріїв, а також для керівників місцевої адміністрації.

На минулому тижні депутати Сейму прийняли закон про зниження зарплат собі і сенаторам на 20%.