  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі почався тритижневий локдаун: для українців діють нові правила в'їзду

    • Розсилка
    <span>Нові правила вʼїзду до Польщі починають діяти 28 грудня</span> - У Польщі почався тритижневий локдаун: для українців діють нові правила в'їзду
    Нові правила вʼїзду до Польщі починають діяти 28 грудня
    Фото: polskieradio.pl

    Сьогодні починають діяти нові правила вʼїзду до Польщі

    Польща з 28 грудня по 17 січня запровадила тритижневий локдаун, який передбачає 10-денний карантин для тих, хто в’їжджатиме до країни. У посольстві України повідомили, які категорії громадян України мають право в’їзду, а також звільняються від обовʼязкового перебування на карантині. Перелік оприлюднили на сайті диппредставництва.

    Так право в’їзду мають: подружжя або діти громадян Польщі; власники карти поляка; ті, хто має право на постійне або тимчасове проживання; має право на виконання робіт на території країни або ж має дозвіл на працевлаштування; студенти та науковці; члени родин громадянина Євросоюзу; водії транспортних засобів міжнародних перевезень; моряки, рибалки, які їдуть транзитом; працівники дипломатичних та консульських установ; громадяни, які в’їжджають для участі у спортивних заходах; іноземні підприємці, які в’їжджають з комерційною метою та отримали на це згоду.

    Водночас, від обовʼязкового карантину звільнили:

    • тих, хто має довідку про щеплення від Covid-19;
    • водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, а також інспекторів морської адміністрації;
    • осіб, які здобувають освіту у Польщі (учнів та їх супроводжуючих осіб, студентів, слухачів, здобувачів післядипломної освіти, докторантів) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території країни;
    • працівників дипломатичних та консульських установ;
    • осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
    • осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Євросоюзу;
    • спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають для участі у спортивних заходах;
    • медичних працівників, які в’їжджають для працевлаштування у сфері медицини.

    Нагадаємо, під час локдауну у Польщі закривають торгові центри, готелі та гірськолижні траси. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, книжкові магазини, а також деякі великі меблеві магазини. Запроваджують і обмеження на пересування з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

    Також нагадаємо, що у Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рікДля цього в країні потрібно було б вводити надзвичайний стан.

    Нагадаємо, Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.

    Теги: Польща туризм українці карантин мандрівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies