У Польщі почався тритижневий локдаун: для українців діють нові правила в'їзду

Сьогодні починають діяти нові правила вʼїзду до Польщі

Польща з 28 грудня по 17 січня запровадила тритижневий локдаун, який передбачає 10-денний карантин для тих, хто в’їжджатиме до країни. У посольстві України повідомили, які категорії громадян України мають право в’їзду, а також звільняються від обовʼязкового перебування на карантині. Перелік оприлюднили на сайті диппредставництва.

Так право в’їзду мають: подружжя або діти громадян Польщі; власники карти поляка; ті, хто має право на постійне або тимчасове проживання; має право на виконання робіт на території країни або ж має дозвіл на працевлаштування; студенти та науковці; члени родин громадянина Євросоюзу; водії транспортних засобів міжнародних перевезень; моряки, рибалки, які їдуть транзитом; працівники дипломатичних та консульських установ; громадяни, які в’їжджають для участі у спортивних заходах; іноземні підприємці, які в’їжджають з комерційною метою та отримали на це згоду.

Водночас, від обовʼязкового карантину звільнили:

тих, хто має довідку про щеплення від Covid-19;

водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, а також інспекторів морської адміністрації;

осіб, які здобувають освіту у Польщі (учнів та їх супроводжуючих осіб, студентів, слухачів, здобувачів післядипломної освіти, докторантів) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території країни;

працівників дипломатичних та консульських установ;

осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Євросоюзу;

спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають для участі у спортивних заходах;

медичних працівників, які в’їжджають для працевлаштування у сфері медицини.

Нагадаємо, під час локдауну у Польщі закривають торгові центри, готелі та гірськолижні траси. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, книжкові магазини, а також деякі великі меблеві магазини. Запроваджують і обмеження на пересування з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Також нагадаємо, що у Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік. Для цього в країні потрібно було б вводити надзвичайний стан.

Нагадаємо, Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.