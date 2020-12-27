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    У світі

    У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік

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    У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік - У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік
    У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік
    Фото: Polska Press Grupa

    У Польщі з понеділка вводиться жорсткий загальнонаціональний карантин

    У Польщі в новорічну ніч не буде комендантської години. Для цього в країні потрібно було б вводити надзвичайний стан.

    Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Wiadomosci.

    Водночас він закликав усіх поляків не переміщатися в новорічну ніч і не застосовувати феєрверків, щоб ніч минула спокійно.

    Глава польського уряду попередив, що Польщі загрожує третя хвиля пандемії коронавірусу, яка може початися через два чи три тижні. Водночас він висловив сподівання, що з початком вакцинації в країні, яка почалася 27 грудня, епідемічна ситуація буде поліпшуватися.

    Глава польського уряду повідомив, що з 15 січня буде введена в дію система реєстрації всіх охочих на щеплення проти коронавірусу. Він запевнив, що вакцини вистачить для всіх, висловлюючи надію, що в другому кварталі 2021 року буде можливість вакцинувати значну частину населення країни.

    Моравецький також висловив побажання, щоб проти Covid-19 вакцинувався увесь польський уряд, даючи приклад співгромадянам.

    У Польщі з понеділка вводиться жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.

    Нагадаємо, Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.

    Теги: Польща надзвичайний стан новорічні свята карантин щеплення населення коронавірус
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