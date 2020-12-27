У Польщі не будуть вводити комендантську годину на Новий рік
У Польщі з понеділка вводиться жорсткий загальнонаціональний карантин
Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Wiadomosci.
Водночас він закликав усіх поляків не переміщатися в новорічну ніч і не застосовувати феєрверків, щоб ніч минула спокійно.
Глава польського уряду попередив, що Польщі загрожує третя хвиля пандемії коронавірусу, яка може початися через два чи три тижні. Водночас він висловив сподівання, що з початком вакцинації в країні, яка почалася 27 грудня, епідемічна ситуація буде поліпшуватися.
Глава польського уряду повідомив, що з 15 січня буде введена в дію система реєстрації всіх охочих на щеплення проти коронавірусу. Він запевнив, що вакцини вистачить для всіх, висловлюючи надію, що в другому кварталі 2021 року буде можливість вакцинувати значну частину населення країни.
Моравецький також висловив побажання, щоб проти Covid-19 вакцинувався увесь польський уряд, даючи приклад співгромадянам.
У Польщі з понеділка вводиться жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.
Нагадаємо, Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.