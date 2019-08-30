Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав зустрітись із Зеленським

Про це повідомляє Washington Post.

Повідомляється, що Трамп залишиться у США, щоб слідкувати за ураганом «Доріан», який ймовірно вдарить по штату Флорида.

Водночас повідомляється, що замість Трампа до Варшави поїде віце-президент США Майк Пенс.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).

Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.

До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.