Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав зустрітись із Зеленським
Трамп залишиться у США, щоб слідкувати за ураганом «Доріан»
Про це повідомляє Washington Post.
Повідомляється, що Трамп залишиться у США, щоб слідкувати за ураганом «Доріан», який ймовірно вдарить по штату Флорида.
Водночас повідомляється, що замість Трампа до Варшави поїде віце-президент США Майк Пенс.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).
Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.
До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.