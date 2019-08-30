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    Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав зустрітись із Зеленським

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    Володимир Зеленський і Дональд Трамп - Трамп скасував свій візит до Польщі, де мав зустрітись із Зеленським
    Володимир Зеленський і Дональд Трамп

    Трамп залишиться у США, щоб слідкувати за ураганом «Доріан»

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі, де мала відбутись його зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Повідомляється, що Трамп залишиться у США, щоб слідкувати за ураганом «Доріан», який ймовірно вдарить по штату Флорида.

    Водночас повідомляється, що замість Трампа до Варшави поїде віце-президент США Майк Пенс.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

    Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).

    Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

    Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.

    До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

    США Дональд Трамп Володимир Зеленський Майк Пенс президент
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