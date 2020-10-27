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    У Польщі зафіксували новий антирекорд коронавірусу

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    <span>У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом</span> - У Польщі зафіксували новий антирекорд коронавірусу
    У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом

    У країні виявили понад 16 тисяч заражень за добу, при цьому померли 132 людини з підтвердженим коронавірусом

    У Польщі за день виявили 16 300 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Польщі повідомляє TVN24 у вівторок, 27 жовтня.

    Напередодні померли 132 поляки, у яких був діагностований Covid.

    Попередній антирекорд був зафіксований минулої п'ятниці – 13 632 випадків. Через добу підтверджено 13 628 випадків зараження.

    Зазначимо, що всього в Польщі з початку пандемії виявили понад 280 тисяч випадків. У реанімації сьогодні перебувають понад тисячу осіб.

    Найбільшу кількість випадків зараження зареєстровано в Мазовецькому воєводстві, де було підтверджено 3529 нових випадків зараження.

    Нагадаємо, що раніше у президента Польщі виявили коронавірус. Анджею Дуді зробили тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним.

    Польща рекорд коронавірус
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