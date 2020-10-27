У Польщі зафіксували новий антирекорд коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом

У країні виявили понад 16 тисяч заражень за добу, при цьому померли 132 людини з підтвердженим коронавірусом

У Польщі за день виявили 16 300 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Польщі повідомляє TVN24 у вівторок, 27 жовтня.

Напередодні померли 132 поляки, у яких був діагностований Covid.

Попередній антирекорд був зафіксований минулої п'ятниці – 13 632 випадків. Через добу підтверджено 13 628 випадків зараження.

Зазначимо, що всього в Польщі з початку пандемії виявили понад 280 тисяч випадків. У реанімації сьогодні перебувають понад тисячу осіб.

Найбільшу кількість випадків зараження зареєстровано в Мазовецькому воєводстві, де було підтверджено 3529 нових випадків зараження.

Нагадаємо, що раніше у президента Польщі виявили коронавірус. Анджею Дуді зробили тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним.