У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус



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Нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні

«Президент Дуда почувається добре» – пресслужба

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус. Про це повідомив прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський у Twitter.

«Згідно з рекомендаціями, вчора президент Анджей Дуда здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами», – написав прессекретар.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Як повідомлялося в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.