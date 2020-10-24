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    У світі

    У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус

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    Нещодавно Анджей Дуда перебував&nbsp;з офіційним візитом в Україні - У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус
    Нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні

    «Президент Дуда почувається добре» – пресслужба

    У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус. Про це повідомив прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський у Twitter.

    «Згідно з рекомендаціями, вчора президент Анджей Дуда здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

    Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами», – написав прессекретар.

    Як повідомлялося в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      337410
    • Хворіють
      191366
    • Одужали
      139755
    • Померли
      6289

    Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

    Польща Анджей Дуда test президент коронавірус
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