У Польщі жінка розклеювала листівки із розмальованою кольорами ЛГБТ іконою



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Німби Діви Марії і немовляти Христа на зображеннях були розфарбовані у кольори веселки, що також є прапором ЛГБТ Фото: blisty.cz

Глава МВС Польщі Йоахім Брудзінський назвав постери культурним варварством

У Польщі поліція затримала 51-річну жінку за «профанацію образу Божої Матері» - поширення зображень Діви Марії з німбом, розфарбованим у кольори веселкового прапора ЛГБТ.

Про це у Twitter повідомив глава МВС Польщі Йоахім Брудзінський.

«Я вдячний польській поліції за ефективну операцію з виявлення і затримання особи, яка підозрюється у профанації святого для поляків образу Божої Матері. Жодні бажання свободи і толерантності не дають нікому права ображати почуття вірних» - написав Брудзінський.

Як повідомляє портал Onet, жінку затримали у місті Плоцьку. Вона поблизу місцевого костьолу розміщувала на біотуалетах і смітниках наліпки і постери з зображенням ікони Ченстоховської Божої Матері, яка особливо шанується у Польщі. Німби Діви Марії і немовляти Христа на зображеннях були розфарбовані у кольори веселки, що також є прапором ЛГБТ.

Брудзінський назвав постери культурним варварством.

Затриманій висунули звинувачення в образі релігійних почуттів і зловживанні об'єктом релігійного культу. За подібний злочин передбачене покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 2 років.

У прокуратурі Плоцька не виключають, що затриманих у справі може бути більше.

«Чорна Мадонна з Ченстохови» є шанованою візантійською іконою, яка знаходиться в монастирі Ясна Гора, об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є визначною католицькою святинею Польщі.

Джерело: Європейська правда