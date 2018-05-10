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    У Польщі зійшов з рейок і перекинувся потяг із вугіллям

    • Вчора, 23:31
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    На ділянці Познань-Щецін заблоковано рух

    На заході Польщі у четвер зійшов з рейок потяг з вугіллям. У результаті заблоковано рух на ділянці Познань-Щецін.

    Про це інформує tvn24.pl.

    Як інформується, потяг зійшов з рейок у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства на заході РП.

    У результаті аварії повністю або частково перевернулися 30 вагонів потягу. Залізничні колії засипані вугіллям.

    На місце події їде спеціальна комісія.

    Поки що невідомо, чи є постраждалі в результаті аварії потягу.

    потяг
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