У Полтаві чоловік перетворив квартиру на корабель (відео)

У кімнаті-кораблі – справжній якір, якому 200 років

У Полтаві місцевий житель кімнату в багатоповерхівці переробив під корабель. Там і справжній ілюмінатор, і чималий якір, штурвал та, навіть, кранці, аби судно бортом не билося об причал. А щоби не чути вуличної метушні, у кімнаті-каюті лунає шум моря та крик чайок. Про це інформує ТСН.

Частина будинку побудована ще 1875 року. У ній немає ліфта, але є винні льохи, і корабель на горішньому поверсі.

Чоловік – тренер з легкої атлетики, але дуже любить море і от під час карантину наближав його як міг. Кімнату переробив під каюту. Майже всі атрибути – справжні. Їх шукав у мережі та отримував поштою. Найважче їхав якір, бо важить 60 кілограмів. Йому вже років з 200, із дна моря виловив дайвер.

На облаштування кімнати-каюти багато грошей не пішло, навпаки - чоловік познайомився з великою кількістю людей, які теж люблять море. На вже облаштованому борту бракує ще підзорної труби.

Нагадаємо, у кінці червня Фонд держмайна України запустив новий сервіс із автоматичної оцінки та програму для реєстрації звітів про оцінку нерухомості (для продажу, сплати податків та ін.). Буквально за один день квартири і будинки українців раптом різко «подорожчали». Нова система оцінювала нерухомість в рази дорожче її реальної ринкової вартості. Йде завищення оцінки в два рази, а іноді і більше.

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