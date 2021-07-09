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    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)

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    Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець - «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець
    Фото: з відкритих джерел

    Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець

    У розпал пляжного сезону одесити починають активно заробляти гроші, здаючи квадратні метри туристам. Судячи з пропозицій на сайтах оголошень, у хід ідуть усі приміщення аби з дахом над головою. Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець: від пристойних апартаментів до «трешових» кімнат завбільшки з коробку.

    У рейтингу одеських помешкань є квартира з інтер'єром, що зберігся майже недоторканим з радянських років, зате – з кондиціонером. Окремі кімнати у сараї чи на горищі, або по сусідству із власниками. Ціни на всі ці різноманітні пропозиції варіюються від 125 грн з людини і вище. Залежності від того, чи є вікна і де знаходяться зручності.

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    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)
    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)

    Тим часом, у Сочі після негоди люди не гербують відпочиввати на брудному пляжі, посеред сміття.

    Теги: Одеса пляжі відпочинок ціни одесити квартира
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    «Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)