«Радянський шик» з кондиціонером: які квартири здають туристам в Одесі(фото)

Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець

Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець

У розпал пляжного сезону одесити починають активно заробляти гроші, здаючи квадратні метри туристам. Судячи з пропозицій на сайтах оголошень, у хід ідуть усі приміщення аби з дахом над головою. Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець: від пристойних апартаментів до «трешових» кімнат завбільшки з коробку.

У рейтингу одеських помешкань є квартира з інтер'єром, що зберігся майже недоторканим з радянських років, зате – з кондиціонером. Окремі кімнати у сараї чи на горищі, або по сусідству із власниками. Ціни на всі ці різноманітні пропозиції варіюються від 125 грн з людини і вище. Залежності від того, чи є вікна і де знаходяться зручності.

Тим часом, у Сочі після негоди люди не гербують відпочиввати на брудному пляжі, посеред сміття.