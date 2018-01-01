У Порошенка засудили розгром будівлі Росспівробітництва у Києві

«Акти вандалізму, які відбувалися на території України, – неприйнятні», - заявили в Адміністрації президента

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв назвав неприйнятним пошкодження приміщень офісу Росспівробітництва у центрі Києва під час акції «Смерть Росії». Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода» «Я як дипломат хочу зазначити, що акти вандалізму, які відбувалися на території України, –



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Націоналісти на акції «Смерть Росії» у центрі Києва

«Акти вандалізму, які відбувалися на території України, – неприйнятні», - заявили в Адміністрації президента

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв назвав неприйнятним пошкодження приміщень офісу Росспівробітництва у центрі Києва під час акції «Смерть Росії».

Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода»

«Я як дипломат хочу зазначити, що акти вандалізму, які відбувалися на території України, – неприйнятні. Ми повинні поводити себе гідно, ми є демократична, цивілізована держава, і не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України або те, що робить Росія стосовно українців на російські території», – сказав він.

Він зауважив, що це не додає Україні позитивного іміджу в світі.

«Україна позиціонує себе як цивілізована держава, де поважають права людей, а також права людей на мирні акції. А це, що відбувається, – це не є зовсім мирним. Сподіваюся, що будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами, і ті хто, спровокували або були безпосередніми учасниками мають понести відповідне покарання», – додав представник Адміністрації президента.

У понеділок Росія викликала повіреного у справах України через напад на будівлю Росспівробітництва.

Напередодні Росія звернулася в ОБСЄ після погрому в будівлі Росспівробітництва в Києві.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка.

У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.