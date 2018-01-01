Росія викликала повіреного у справах України через напад на будівлю Росспівробітництва

Посольством Росії в Києві направлено ноти протесту до МЗС України

До МЗС РФ сьогодні викликали Тимчасового повіреного у справах України в Росії Руслана Німчинського в зв'язку з нападом на будівлю Росспівробітництва в Києві й висловили йому протест. Про це повідомили в прес-службі МЗС Росії. «19 лютого до МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Москві Руслан Німчинський, якому



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Націоналісти били вікна Росспівробітництва і двох пов’язаних із Росією банків

Посольством Росії в Києві направлено ноти протесту до МЗС України

До МЗС РФ сьогодні викликали Тимчасового повіреного у справах України в Росії Руслана Німчинського в зв'язку з нападом на будівлю Росспівробітництва в Києві й висловили йому протест.

Про це повідомили в прес-службі МЗС Росії.

«19 лютого до МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Москві Руслан Німчинський, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з триваючими безчинствами українських націоналістів-русофобів, які влаштували з подачі київської влади 17 і 18 лютого 2018 р. провокаційні напади на Російський центр науки і культури (РЦНК) і представництво Росспівробітництва, а також офіси російських банків у Києві», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «молодики за бездіяльності поліцейських, які виступили як пасивні статисти, били скло, розмальовували образливими написами стіни, оскверняли державні символи Росії, завдавали інших матеріальних збитків».

«Все це супроводжувалось нецензурною лайкою і образами на адресу Росії та російського керівництва», - заявили в МЗС РФ.

Посольством Росії в Києві направлено ноти протесту до МЗС України.

«Оцінку того, що сталося, дали наші диппредставництва в ОБСЄ і США. Увагу було звернено на наявні в сучасній Україні вкрай небезпечні тенденції, що несуть загрозу міжнародній стабільності та безпеці», - вважають в МЗС РФ.

Напередодні Росія звернулася в ОБСЄ після погрому в будівлі Росспівробітництва в Києві.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка.

У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.