У Порошенка звинуватили Гриценка, який зустрівся з Зеленським, у зайвій довірливості



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Перший віце-спікер Верховної Ради Геращенко Фото: Iryna Gerashchenko / facebook.com

Перший віце-спікер Верховної Ради Геращенко прокоментувала висновки лідера «Громадянської позиції» Гриценка з його розмови з кандидатом в президенти Зеленським

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала висновки лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка з його розмови з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

«Звернула увагу, що АС [Анатолій Степанович Гриценко] став дуже довірливим і сентиментальним. Коли ми познайомилися 20 років тому, АС працював в Центрі Разумкова і був одним з найсерйозніших аналітиків, сприймав все через призму аналізу, а не на слово, і за принципом подивитися «очі-в-очі», − написала Геращенко у Facebook.

Вона додала, що Гриценко не написав про найголовніше − чи готовий Зеленський бути Верховним Головнокомандувачем і «навіщо Зеленський чотири рази відкосив від призову в армію».

Нагадаємо, в суботу, 6 квітня Анатолій Гриценко заявив, що провів розмову з Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський на посту президента не буде «толерувати корупцію і мародерство», а також не буде «здавати Україну Путіну», і не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і ЄС.

У лідера «Громадянської позиції» скалося враження, що Зеленський не готовий бути президентом, «але усвідомлює відповідальність, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів». Не буде толерувати корупцію і мародерство, також він не здасть Україну Путіну, не буде принижувати українську мову та не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і ЄС».

Також Зеленський сказав Гриценко, що не має зобов’язань перед олігархом Ігорем Коломойським та домовленостей з кимось із нинішніх високопосадовців.

«Чи був Володимир Зеленський зі мною щирим? Мені здалося, що так. Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої, чи його інтереси - інтереси країни і держави. Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський»? Піде і серйозно до них готується», - додав Гриценко.

Він також написав, що Зеленський остаточно не визначився, кого він бачить на чолі ГПУ, СБУ, Нацбанку, Міноборони та МЗС.

«Наостанок, оскільки і Ви мене про те питаєте: чи проголосую я особисто за Володимира Зеленського в другому турі? Коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими – тоді, напевно, проголосую, щоб дати і йому, і країні шанс», - резюмував Гриценко.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що одна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.