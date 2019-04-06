Гриценко поділився враженнями від зустрічі із Зеленським «очі-в-очі»



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Анатолій Гриценко ще невпевнений, чи голосуватиме за Володимира Зеленського

Гриценко та Зеленський домовилися продовжити спілкування, адже на кону «інтереси країни і держави»

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зустрівся з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, проте наразі не вирішив, чи голосуватиме за нього в другому турі.

Як повідомив Гриценко у Facebook, в них відбулася розмова «очі-в-очі».

У лідера «Громадянської позиції» скалося враження, що Зеленський не готовий бути президентом, «але усвідомлює відповідальність, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів». Не буде толерувати корупцію і мародерство, також він не здасть Україну Путіну, не буде принижувати українську мову та не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і ЄС».

Також Зеленський сказав Гриценко, що не має зобов’язань перед олігархом Ігорем Коломойським та домовленостей з кимось із нинішніх високопосадовців.

«Чи був Володимир Зеленський зі мною щирим? Мені здалося, що так. Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої, чи його інтереси - інтереси країни і держави. Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський»? Піде і серйозно до них готується», - додав Гриценко.

Він також написав, що Зеленський остаточно не визначився, кого він бачить на чолі ГПУ, СБУ, Нацбанку, Міноборони та МЗС.

«Наостанок, оскільки і Ви мене про те питаєте: чи проголосую я особисто за Володимира Зеленського в другому турі? Коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими – тоді, напевно, проголосую, щоб дати і йому, і країні шанс», - резюмував Гриценко.

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Напередодні Гриценко зізнався, що домовився про зустріч із Зеленським.

Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців).

До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.