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    Гриценко поділився враженнями від зустрічі із Зеленським «очі-в-очі»

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    Анатолій Гриценко ще невпевнений, чи голосуватиме за Володимира Зеленського - Гриценко поділився враженнями від зустрічі із Зеленським «очі-в-очі»
    Анатолій Гриценко ще невпевнений, чи голосуватиме за Володимира Зеленського

    Гриценко та Зеленський домовилися продовжити спілкування, адже на кону «інтереси країни і держави»

    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зустрівся з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, проте наразі не вирішив, чи голосуватиме за нього в другому турі.

    Як повідомив Гриценко у Facebook, в них відбулася розмова «очі-в-очі».

    У лідера «Громадянської позиції» скалося враження, що Зеленський не готовий бути президентом, «але усвідомлює відповідальність, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів». Не буде толерувати корупцію і мародерство, також він не здасть Україну Путіну, не буде принижувати українську мову та не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і ЄС».

    Також Зеленський сказав Гриценко, що не має зобов’язань перед олігархом Ігорем Коломойським та домовленостей з кимось із нинішніх високопосадовців.

    «Чи був Володимир Зеленський зі мною щирим? Мені здалося, що так. Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої, чи його інтереси - інтереси країни і держави. Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський»? Піде і серйозно до них готується», - додав Гриценко.

    Він також написав, що Зеленський остаточно не визначився, кого він бачить на чолі ГПУ, СБУ, Нацбанку, Міноборони та МЗС.

    «Наостанок, оскільки і Ви мене про те питаєте: чи проголосую я особисто за Володимира Зеленського в другому турі? Коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими – тоді, напевно, проголосую, щоб дати і йому, і країні шанс», - резюмував Гриценко.

    Вибори Президента України 2019
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    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
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    • Балашов Геннадій Вікторович
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    • Петров Володимир Володимирович
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    • Кива Ілля Володимирович
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    • Габер Микола Олександрович
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    Напередодні Гриценко зізнався, що домовився про зустріч із Зеленським.

    Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців).

    До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.

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