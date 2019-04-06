Гриценко поділився враженнями від зустрічі із Зеленським «очі-в-очі»
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Розсилка
Гриценко та Зеленський домовилися продовжити спілкування, адже на кону «інтереси країни і держави»
Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зустрівся з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, проте наразі не вирішив, чи голосуватиме за нього в другому турі.
Як повідомив Гриценко у Facebook, в них відбулася розмова «очі-в-очі».
У лідера «Громадянської позиції» скалося враження, що Зеленський не готовий бути президентом, «але усвідомлює відповідальність, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів». Не буде толерувати корупцію і мародерство, також він не здасть Україну Путіну, не буде принижувати українську мову та не відмовиться від курсу на вступ до НАТО і ЄС».
Також Зеленський сказав Гриценко, що не має зобов’язань перед олігархом Ігорем Коломойським та домовленостей з кимось із нинішніх високопосадовців.
«Чи був Володимир Зеленський зі мною щирим? Мені здалося, що так. Домовилися продовжити спілкування, адже на кону не мої, чи його інтереси - інтереси країни і держави. Чи піде він на публічні дебати з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський»? Піде і серйозно до них готується», - додав Гриценко.
Він також написав, що Зеленський остаточно не визначився, кого він бачить на чолі ГПУ, СБУ, Нацбанку, Міноборони та МЗС.
«Наостанок, оскільки і Ви мене про те питаєте: чи проголосую я особисто за Володимира Зеленського в другому турі? Коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими – тоді, напевно, проголосую, щоб дати і йому, і країні шанс», - резюмував Гриценко.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Напередодні Гриценко зізнався, що домовився про зустріч із Зеленським.
Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців).
До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.