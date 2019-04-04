ЦВК порахувала усі протоколи: у другий тур виходять Порошенко і Зеленський
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Розсилка
Петро Порошенко і Володимир Зеленський змагатимуться у другому турі президентських перегонів 21 квітня
Останніми порахували голоси виборців Київської області
Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.
100% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 млн 893 тисяч 879 виборців.
Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:
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- Володимир Зеленський - 30,24% (5 713 825 виборців);
- Петро Порошенко - 15,95% (3 014 523 виборців);
- Юлія Тимошенко - 13,40% (2 532 230 виборців).
- Юрій Бойко - 11,67% (2 205 974 виборців)
- Анатолій Гриценко - 6,91% (1 306 411 виборців)
Останніми порахували голоси виборців Київської області.
Вибори Президента України 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.
Отже, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.
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