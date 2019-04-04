ЦВК порахувала усі протоколи: у другий тур виходять Порошенко і Зеленський



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Петро Порошенко і Володимир Зеленський змагатимуться у другому турі президентських перегонів 21 квітня

Останніми порахували голоси виборців Київської області

Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

100% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 млн 893 тисяч 879 виборців.

Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:

Володимир Зеленський - 30,24% ( 5 713 825 виборців); Петро Порошенко - 15,95% ( 3 014 523 виборців); Юлія Тимошенко - 13,40% ( 2 532 230 виборців). Юрій Бойко - 11,67% ( 2 205 974 виборців) Анатолій Гриценко - 6,91% ( 1 306 411 виборців)

Останніми порахували голоси виборців Київської області.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

Отже, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

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