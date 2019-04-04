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    ЦВК порахувала усі протоколи: у другий тур виходять Порошенко і Зеленський

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    Петро Порошенко і Володимир Зеленський змагатимуться у другому турі президентських перегонів 21 квітня - ЦВК порахувала усі протоколи: у другий тур виходять Порошенко і Зеленський
    Петро Порошенко і Володимир Зеленський змагатимуться у другому турі президентських перегонів 21 квітня

    Останніми порахували голоси виборців Київської області

    Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

    100% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 млн 893 тисяч 879 виборців.

    Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:

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    1. Володимир Зеленський - 30,24% (5 713 825 виборців);
    2. Петро Порошенко - 15,95% (3 014 523 виборців);
    3. Юлія Тимошенко - 13,40% (2 532 230 виборців).
    4. Юрій Бойко - 11,67% (2 205 974 виборців)
    5. Анатолій Гриценко - 6,91% (1 306 411 виборців)
    562425

    Останніми порахували голоси виборців Київської області. 

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

    Отже, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

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