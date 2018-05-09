У Португалії раптово помер посол Росії

В Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії Білоус

У МЗС Росії повідомили про смерть посла Росії в Португалії Олега Білоуса. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства. «Міністерство закордонних справ Росії з глибоким сумом сповіщає, що 8 травня 2018 року в Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії О.Н. Білоус», -



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В Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії Білоус

У МЗС Росії повідомили про смерть посла Росії в Португалії Олега Білоуса. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ Росії з глибоким сумом сповіщає, що 8 травня 2018 року в Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії О.Н. Білоус», - заявили в МЗС.

Відзначається, що Білоус був яскравим дипломатом і професіоналом найвищого ґатунку. У МЗС підкреслили, що він вніс великий особистий внесок у налагодження партнерських відносин з Францією, Італією, Іспанією, Португалією та іншими країнами Європи.