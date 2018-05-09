  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Португалії раптово помер посол Росії

    В Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії Білоус
    У МЗС Росії повідомили про смерть посла Росії в Португалії Олега Білоуса. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства. «Міністерство закордонних справ Росії з глибоким сумом сповіщає, що 8 травня 2018 року в Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії О.Н. Білоус», -
    • Сьогодні, 00:42
    • Розсилка

    В Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії Білоус

    У МЗС Росії повідомили про смерть посла Росії в Португалії Олега Білоуса. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства.

    «Міністерство закордонних справ Росії з глибоким сумом сповіщає, що 8 травня 2018 року в Лісабоні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Португалії О.Н. Білоус», - заявили в МЗС.

    Відзначається, що Білоус був яскравим дипломатом і професіоналом найвищого ґатунку. У МЗС підкреслили, що він вніс великий особистий внесок у налагодження партнерських відносин з Францією, Італією, Іспанією, Португалією та іншими країнами Європи.

    МЗС смерть посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ