У посольстві Швейцарії висловили занепокоєння через відсторонення Супрун



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Уляну Супрун 5 лютого суд відсторонив від виконання обов'язків в.о. міністра охорони здоров'я

Швейцарські дипломати занепокоєні можливими негативними наслідками для реформи системи охорони здоров'я в Україні

Посольство Швейцарії в Україні висловило стурбованість щодо негативних наслідків для реформ у медичній галузі у зв'язку з відстороненням Уляни Супрун з посади в.о. міністра охорони здоров'я.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

«Аналізуючи несподіване судове рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, висловлюємо нашу стурбованість щодо можливих негативних наслідків для реформи системи охорони здоров'я в Україні», - зазначили в посольстві.

Аналізуючи несподіване судове рішення про заборону @usuprun виконувати обов’язки Міністра охорони здоров’я України, висловлюємо нашу стурбованість щодо можливих негативних наслідків для реформи системи охорони здоров’я в #Україні — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 5 лютого 2019 р.

Сьогодні посол Британії в Україні Джудіт Гоф також висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

Як відомо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.