Україна звернулася до ООН через хімічні викиди в окупованому Криму



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З окупованого Армянська евакуювали близько 5000 дітей

Хімічний викид стався в ніч на 24 серпня, однак лише 4 вересня окупанти повідомили, що концентрація сірчистого ангідриду в повітрі перевищила норму

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.

Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та Севастополя Ісмаїл Халіков.

Так, Україна звернулася до ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Червоного Хреста та Всесвітньої організації охорони здоров’я для документування фактів порушення прав людини на анексованому півострові.

Також надіслано звернення до прокуратури Криму для порушення кримінальної справи стосовно причетних до порушення екологічних прав та загрози життю жителів півострова.

За словами представника омбудсмена, жителі північного Армянська та Красноперекопська скаржилися на маслянистий наліт жовтуватого відтінку на дахах будинків та металевих предметах. Крім того, мешканці звернулися до лікарень зі скаргами на кашель, запалення слизової роту, носу, горла та очей.

«Дивує, що діагноз, який всім ставлять – ОРЗ або алергія. В аптеках дефіцит абсорбентів, марлевих пов’язок та антигістамінних препаратів. Те, що в містах еколологічна катастрофа видно неозброєним оком: металеві речі продовжують покриватися іржою, дерева масово скинули листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах де-не-де лежать мертві птахи», — повідомив Халіков.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.