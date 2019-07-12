У морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини



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Жителів і гостей міста закликають тимчасово утриматися від купання

В окупованому Росією Криму в місті Керч в районі Аршинцевської коси зафіксували викиди невідомої речовини. Про це повідомив «глава адміністрації міста» Сергій Бороздін.

Він зазначив, що з води також взяли проби для визначення складу речовини.

«Співробітники поліції проводять перевірку за даним фактом, з'ясовують обставини, хто міг вчинити протиправні дії і злити в лиман цю масу», – зазначив Бороздін.

Жителів і гостей міста закликають тимчасово утриматися від купання.

Раніше повідомлялося в окупованому Криму екологічна катастрофа, у море потрапили хімікати

Минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.