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    У морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини

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    У морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини

    Жителів і гостей міста закликають тимчасово утриматися від купання

    В окупованому Росією Криму в місті Керч в районі Аршинцевської коси зафіксували викиди невідомої речовини. Про це повідомив «глава адміністрації міста» Сергій Бороздін.

    Він зазначив, що з води також взяли проби для визначення складу речовини.

    «Співробітники поліції проводять перевірку за даним фактом, з'ясовують обставини, хто міг вчинити протиправні дії і злити в лиман цю масу», – зазначив Бороздін.

    Жителів і гостей міста закликають тимчасово утриматися від купання.

    Раніше повідомлялося в окупованому Криму екологічна катастрофа, у море потрапили хімікати

    Минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

    Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми. 

    Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

    Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.

    Читайте також статтю: «Та до чого тут хохли?!». Росія приховує екологічну катастрофу у Криму
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