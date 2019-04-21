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    У Празі під виборчою дільницею зібралася черга охочих проголосувати (фото)

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    <p>У черзі до виборчої дільниці у Празі стоять декілька десятків людей</p> - У Празі під виборчою дільницею зібралася черга охочих проголосувати (фото)

    У черзі до виборчої дільниці у Празі стоять декілька десятків людей

    Фото: Twitter Євгена Перебийноса

    За півгодини до відкриття виборчої дільниці у Празі в черзі було декілька десятків людей

    У столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже стояла велика черга охочих проголосувати у другому турі виборів президента України.

    Про це написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс, опублікувавши відповідне фото.

    «Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці», - прокоментував фото посол.

    У черзі стоять декілька десятків людей.

    Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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