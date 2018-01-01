У Празі запустили в небо кульки з портретами героїв Небесної сотні
- Вчора, 23:17
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На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України
В Чехії українці та чеська громадськість вшанували 18 лютого пам’ять героїв Небесної сотні.
Про це повідомляє Посольство України у Чехії.
«На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з портретами героїв Небесної сотні», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що настоятель греко-католицької церкви Святого Климентія отець Василь Сливоцький відслужив панахиду на Ольшанському кладовищі Праги біля пам’ятного знаку героям Небесної сотні.