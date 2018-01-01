У Празі запустили в небо кульки з портретами героїв Небесної сотні

На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України

В Чехії українці та чеська громадськість вшанували 18 лютого пам’ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє Посольство України у Чехії. «На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з