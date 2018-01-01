  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Празі запустили в небо кульки з портретами героїв Небесної сотні

    На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України
    В Чехії українці та чеська громадськість вшанували 18 лютого пам’ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє Посольство України у Чехії. «На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з
    • Вчора, 23:17
    • Розсилка

    На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України

    В Чехії українці та чеська громадськість вшанували 18 лютого пам’ять героїв Небесної сотні.

    Про це повідомляє Посольство України у Чехії.

    «На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з портретами героїв Небесної сотні», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що настоятель греко-католицької церкви Святого Климентія отець Василь Сливоцький відслужив панахиду на Ольшанському кладовищі Праги біля пам’ятного знаку героям Небесної сотні.

    посол українці посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ